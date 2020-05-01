رئيس الاتحاد: بينهم الزمالك.. 13 ناديا يطالبون بإلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن 13 ناديا طالبوا بإلغاء بطولة الدوري.
وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم"، إن رؤساء الـ18 ناديا يتناقشون في جروب عبر تطبيق "واتساب"، واتفق 13 ناديا على إلغاء بطولة الدوري هذا العام.
وكشف مصيلحي عن أسماء الـ13 ناديا وهم: "دجلة، وطنطا، الاتحاد، المصري، وحرس الحدود، والجونة، ونادي مصر، والجيش، المقاصة، الزمالك، وسموحة، أسوان، الإسماعيلي".
وأشار إلى الإنتاج الحربي طلب تأجيل قراره حتى اجتماع مجلس إدارة النادي.
وأكمل رئيس الاتحاد: "الموضوع لا علاقة له بالمصلحة، فالاتحاد في المركز الخامس، وسددنا 68% من عقود اللاعبين، ولكن هناك صعوبات في ظل انتشار الوباء، وتزايد حالات الإصابات والوفيات، وكرة القدم متوقفة منذ أكثر من 50 يوما".
ورفضت الأندية الأربعة التالية إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، وهم الأهلي، والمقاولون، وبيراميدز، وإنبي.
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