محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات.
وذكر اتحاد الكرة في بيان رسمي، أن مستحقات الحكام بلغت 7 مليون و255 ألف جنيه، مع صرف 3 مليون و600 ألف الشهر الماضي.
وأوضح الاتحاد أنه سبق للجنة الخماسية صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 مليون ونصف المليون جنيه، ليكون إجمالي المستحقات التي تم سدادها 15 مليونا و355 ألف جنيه.
وجاء قرار الصرف بعد الانتهاء من اعتماد اللائحة الجديدة للحكام، ليبدأ صرف مستحقات الحكام اعتبارًا من الأحد المقبل.
وجاء في البيان: "تعد تلك المرة الأولى التي يكون فيها رصيد مستحقات الحكام لدى اتحاد كرة القدم صفرا".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: لأول مرة مستحقات الحكام لدينا صفر بعد صرف 7 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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