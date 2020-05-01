مش_أهلي_وزمالك (4).. الترسانة يكسر انجذاب الدوري "للقطبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

13 نسخة لُعبت من الدوري المصري لم تعرف بطلاً في بداية البطولة سوى الأهلي بـ "12 لقب، مقابل لقب للزمالك حتى جاء الترسانة موسم 1962/1963 وقلب الطاولة عليهما في الدورة المجمعة.

رحلة الترسانة ـ الذي تأسس عام 1921 ـ للتتويج بلقب الدوري سبقها تتويج بكأس مصر عام 1923 كثانِ نادِ يتوّج بالبطولة بعد الزمالك قبل أن يحصل عليها مرة ثانية 1929.

بدا الشواكيش ـ كما تُلقبه جماهيره ـ ندًا قويًا فحل بالمركز الثاني بأول نسختين من البطولة ـ التي انطلقت موسم 1948/1349 ـ قبل أن يحل رابعًا في النسختين التاليتين ثم يعود ثالثًا في النسخة الخامسة ولكن لم يتوّج باللقب في أي مناسبة حتى كان الموعد لبطولة الدوري الوحيدة في خزانته بميت عقبة موسم 62/63.

قُسمت المسابقة لمجموعتين على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة لمواجهة بعضهم البعض في دورة مجمعة ومن ثمّ تحديد البطولة.

الأهلي تأهل عن المجموعة الأولى ـ بعد جمعه 40 نقطة ـ قبل أن يلحق به القناة ـ الذي تساوى خلال مباريات المجموعة مع الأولمبي واتحاد السويس وطنطا في النقاط ـ 26 لكل فريق ـ ليلجأ لخوض دورة رباعية معهم لحسم بطاقة التأهل وهو ماكان لصالحه.

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وفي المجموعة الثاني كان الأمر مُعقدًا أيضًا فالثلاثة فرق الأولى متساوية في النقاط: الزمالك، الترسانة، الإسماعلي بـ 34 نقطة ليخوضوا دورة ثلاثية تأهل عنها الزمالك والترسانة.

وفي الدورة الرباعية قلب الترسانة الطاولة على الأهلي والزمالك والقناة وحسم اللقب لصالحه لأول مرة بعيدًا عن الأهلي ـ المتسيد ـ والزمالك؛ حيث جاءت نتائج مبارياته:

10 مايو 1963 ـ الترسانة 2 ( طارق سليم وحسن الشاذلي) VS الأهلي (0)

24 مايو 1963 ـ الزمالك 3 ( حمادة إمام هدفين وعلي محسن هدف) VS الترسانة 3( حمدي عبد الفتاح، حنفي الناظر، حسن الشاذلي)

2 يونيه 1963 ـ الترسانة 2 (حسن الشاذلي هدفين) VS القناة 1.

ليتسبب تعادل الأهلي أمام الزمالك بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما 31 مايو 1963 بتتويج الشواكيش باللقب في موسم كان لاعبه حسن الشاذلي هو الهداف.