لاعب تشيلسي يطالب بمنح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

قال الألماني أنطونيو روديجر إنه يجب منح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا لم يكن الوضع آمنا بما يكفي لإكمال ما تبقى من الموسم الحالي، المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأمل مدافع تشيلسي الإنجليزي في إمكانية استئناف النشاط الكروي بإنجلترا، لكنه يقول إنه لن يشعر بالراحة عند القيام بذلك في الوقت الذي يفقد خلاله الناس في جميع أنحاء العالم حياتهم بسبب الفيروس اللعين.

ويحلق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل توقفه في منتصف مارس الماضي، حيث يبتعد بفارق 25 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويحتاج الفريق الأحمر لانتصارين فقط في مبارياته التسع المتبقية بالبطولة لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 1989 / 1990، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

وصرح روديجر في مقابلة جرت عبر الفيديو نشرها الموقع الألكتروني الرسمي لمحطة (زد دي إف) التليفزيونية الألمانية اليوم الخميس "بصراحة، بقدر ما أشعر بالقلق فإن بالإمكان منح اللقب لليفربول في النهاية. إن لاعبي الفريق يستحقونه، لقد قدموا موسما رائعا ويتصدرون الترتيب بفارق كبير عن ملاحقيهم".

Advertisements

وذكر " أنهم سيفوزون باللقب على أي حال، لذلك أعتقد من حقهم الحصول على البطولة من الناحية الأخلاقية".

لا يؤيد روديجر، الذي يحتل فريقه تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا، استئناف الموسم قريبا.

وتأهل تشيلسي لدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، كما يلعب حاليا في دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا أيضا.

وأشار اللاعب الألماني "إذا واصلنا اللعب وكان هناك خطر، وتجاهلنا أن الناس يموتون في مكان ما من العالم ، فأنا لا أعرف ما إذا كنت سوف اشعر براحة الضمير "

واختتم روديجر حديثه قائلا "إذا سارت جميع الأمور على ما يرام، فيمكننا البدء. ولكن إذا كان هناك خطر من أن نبدأ مرة أخرى وسيصاب المزيد من الأشخاص (فلا يمكننا البدء مرة أخرى)".