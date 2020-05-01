توتي: صلاح لم يهجر روما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
نفى فرانشيسكو توتي قائد إيه اس روما السابق بأن محمد صلاح لم يتخلى عن الفريق برحيله إلى ليفربول، قائلًا بأن النادي عاش أزمة في تلك الفترة.
وقال توتي عبر وسائل التواصل الإجتماعي في حديث بالفيديو: "صلام لم يتخلى عنا، في تلك الفترة التي شهدت رحيله عن النادي الشركة كانت تعاني من أزمة."
وانتقل محمد صلاح من ليفربول إلى ايه اس روما إلى ليفربول في صيف 2017، واستطاع أن يكون أحد أفضل لاعبي العالم بقميص الفريق الإنجليزي.
وتابع توتي: "دعنا نوضح الأمر للجميع بشكل أكبر، لم يكن هو الشخص الذي اتخذ قرار بالرحيل، الناس تعيش حالة جنون، لكنهم لا يعلمون الحقيقة."
ولعب محمد صلاح مع فرانشيسكو توتي في صفوف إيه اس روما بنهاية مسيرة الأسطورة الإيطالي مع فريق الذئاب.
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