شاهد.. اتحاد السلة ينعي شهداء كمين بئر العبد

حرص الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة على تنعية أهالي شهداء الوطن في كمين بئر العبد . ونشر الاتحاد عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلًا :" ينعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة Advertisements السلة ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الذين استشهدوا مساء أمس الخميس فى مدينة بئر العبد أثر عملية إرهابية، رحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان " السلة ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الذين استشهدوا مساء أمس الخميس فى مدينة بئر العبد أثر عملية إرهابية، رحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان " وكان أعلن المتحدث العسكرى فى منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر عن تفجير ن عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره".

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