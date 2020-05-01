شاهد.. عصام الحضري ينعي شهداء كمين بئر العبد

نعى عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق شهداء الحزن شهداء الوطن والواجب من رجال القوات المسلحة الذين إستشهدوا أمس الخميس بكمين تفاحة بئر العبد من قبل عناصر الإجرام والغدر أعداء الوطن . ونشر الحضري عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلًا :" رحم الله شهداء الوطن الذين استشهدوا اليوم وهم صائمون بعد انفجار عبوة ناسفة في احد المركبات المدرعة في مدينة بئر العبد ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الارهاب الغاشم الغادر ولا حول ولا قوة الا بالله ". انفجار عبوة ناسفة في احد المركبات المدرعة في مدينة بئر العبد ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الارهاب الغاشم الغادر ولا حول ولا قوة الا بالله ". Advertisements وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى أعلن عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، أمس الخميس، فى انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد . وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، أمس الخميس، فى انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد . وقال المتحدث العسكرى فى منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره ".

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