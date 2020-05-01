محمد الدعيع يختار قائمة فريقه المثالي

أعلن محمد الدعيم نجم الهلال ومنتخب السعودية الأسبق عن قائمة فريقه المثالية والتي شهدت اختياره لنفسه في مركز حراسة المرمى وذلك في تصريحات أدلى بها لإذاعة يو إف إم السعودية وجاءت كالأتي: الحارس: محمد الدعيع الدفاع: أحمد جميل - محمد الخليوي - فهد المفرج - عبد الله الشريدة وأحمد خليل - عبد الله صالح - أحمد الدوخي - محمد البريك - حسين عبد الغني - ياسر الشهراني - محمد عبد الجواد . الخليوي - فهد المفرج - عبد الله الشريدة وأحمد خليل - عبد الله صالح - أحمد الدوخي - محمد البريك - حسين عبد الغني - ياسر الشهراني - محمد عبد الجواد . الوسط: فؤاد أنور - خالد التيماوي - خميس العويران - فيصل أبوثنين - محمد نور - يوسف الثنيان . الهجوم: ماجد عبد الله - سامي الجابر - حمزة إدريس - فهد المهلل - فهد الحمدان - ياسر القحطاني - ناصر الشمراني - محمد السهلاوي - نايف هزازي .

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