أجويرو يطلب عدم استئناف الدوري الإنجليزي

أبدى سيرجيو أجويرو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رغبته في عدم استئناف منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، بعد فترة التوقف جراء تداعيات فيروس كورونا المستجدمنذ مارس الماضي.
وقال أجويرو في تصريحات للصحافة البريطانية اليوم الخميس،
وتابع، عندما تعود المنافسات سيشعر جميع اللاعبين بالتوتر، فكل لاعب لديه أسرة وأطفال، وأشخاص كبار السن، وكل هؤلاء سيتعرضوا للخطر حال عودة المنافسات، الكل سينتابه حالة من عدم الاستقرار والشك المبالغ فيه.
يذكر أن أندية المسابقة الإنجليزية، تعقد اجتماعاً غداً الجمعة، لبحث سبل الوقاية حال العودة للتدريبات والمواعيد المقترحى لاستئناف المنافسات ذاتها.
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