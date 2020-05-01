حارس برشلونة السابق يصف تير شتيجن بـ"المتكامل فنيًا"

أثني جوردي ماسيب حارس مرمى نادي بلد الوليد الإسباني، بقدرات أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني.

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية تصريحات ماسيب التي أكد فيها أن تير شتيجن أصبح الآن شخصية متكاملة فنياً على عكس فتراته الأولى مع برشلونة التي افتقد فيها للخبرات، بحكم سنه الصغير.

وأضاف، على المستوى الشخصي أقدر شتيجن جداً، هو بالفعل تمكن من تطوير مستواه، ويمكنني الآن وصفه بالحارس الأفضل على المستوى العالمي مقارنة بباقي المنافسين.

يذكر أن ماسيب قد انتقل إلى بلد الوليد قادماً من برشلونة عام 2017، بسبب عدم مشاركته أساسياً مع الفريق الكتالوني.

أصبح الآن شخصية متكاملة فنياً على عكس فتراته الأولى مع برشلونة التي افتقد فيها للخبرات، بحكم سنه الصغير.وأضاف، على المستوى الشخصي أقدر شتيجن جداً، هو بالفعل تمكن من تطوير مستواه، ويمكنني الآن وصفه بالحارس الأفضل على المستوى العالمي مقارنة بباقي المنافسين.يذكر أن ماسيب قد انتقل إلى بلد الوليد قادماً من برشلونة عام 2017، بسبب عدم مشاركته أساسياً مع الفريق الكتالوني.

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