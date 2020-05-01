البتُّ في عودة المنافسات الرياضية بألمانيا خلال أسبوع

قرر مسؤولو دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الانتظار أسبوعاً آخر قبل اتخاذ قرار باستئناف الموسم، بعد أن أجَّلت الحكومة اتخاذ أي قرار لاستئناف النشاط في ظل تفشي وباء كوفيد-19.



وكانت الأندية التي تعاني مالياً ومسؤولو الدوري يأملون الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة لاستئناف المنافسات، لكن المستشارة أنجيلا ميركل قالت في مؤتمر صحفي عُقد الخميس 30 أبريل/نيسان 2020، إن أي قرار محتمل لاستئناف النشاط الرياضي لن يصدر قبل 6 مايو/أيار.



وقالت ميركل: “من الضروري للغاية مواصلة التحلي بالانضباط واتباع الإرشادات الصحية”، مضيفةً أن القضايا الرياضية ستتم مناقشتها في اجتماع للحكومة، الأسبوع المقبل.



وناقشت ميركل في اجتماع عبر الفيديو مع رؤساء حكومات الولايات سبل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.



من جانبها، قالت رابطة الدوري الألماني، التي قدمت الأسبوع الماضي خطة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والأطقم الفنية لاستئناف الموسم من دون جماهير، إنها تتفهم عدم صدور قرار بشأن استئناف اللعب حتى الآن، لكنها تستعد مع ذلك لعودة المسابقة في مايو/أيار.



وأوضحت في بيان: “ستستعد الرابطة والأندية لاستئناف الموسم في مايو/أيار، مع الالتزام بالإرشادات الصحية”.



وحذَّرت رابطة الدوري الألماني من أن عديداً من أندية دوري الأضواء تواجه “خطراً وجودياً” لوضعها المالي إذا لم يتم استئناف المباريات بحلول يونيو/حزيران.



كما يجاهد مسؤولو الرابطة لاستكمال الموسم وإقامة المباريات التسع المتبقية بحلول 30 يونيو/حزيران؛ للوفاء بالعقود الموقعة مع الرعاة وشركات البث.



وعلقت الحكومة كل الفعاليات الجماهيرية الكبرى حتى 31 أغسطس/آب، ما يعني أن أي استئناف للموسم سيكون دون حضور مشجعين، علماً بأن النشاط الكروي في ألمانيا متوقف منذ منتصف مارس/آذار.



وألغت هولندا وفرنسا جارتا ألمانيا الموسم.