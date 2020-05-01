رياضة | مرجان: الأهلي ملتزم بصرف رواتب اللاعبين وجاهزون لاستقبال الأعضاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرجان: الأهلي ملتزم بصرف رواتب اللاعبين وجاهزون لاستقبال الأعضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي الأحمر ملتزم بدفع رواتب اللاعبين وعقودهم في الفترة الحالية.

وأضاف مرجان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبوت بأن النادي لديه دور اجتماعي في الحفاظ على عائلة الأهلي.

وتابع مرجان بأن التحول الرقمي هو مشروع النادي منذ أكثر من سنة وسيساعد في توفير السيولة للنادي الأحمر.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن النادي لا يريد استعجال عودة الأعضاء ولكنه جاهز في حالة وجود قرار باستقبالهم في أي وقت، ونقوم بتطهير النادي بسكل مستمر.