رياضة | رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: وضعنا سيناريوهات لعودة الدوري وننتظر موافقة الوزارة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: وضعنا سيناريوهات لعودة الدوري وننتظر موافقة الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري تضع سيناريوهات لعودة الدوري المصري

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"اللجنة الخماسية وضعت سيناريوهات لعودة الدوري المصري، وتنتظر قرار وزارة الشباب والرياضة على أحد هذه السيناريوهات".

وتابع :"ما يهم المنظومة الكروية حاليا هو سلامة اللاعبين وجميع أعضاء المنظومة الكروية".

وزاد :"سنقوم بتعقيم وتطهير جميع المنشآت والحفاظ على التباعد الاجتماعي عند عودة الدوري".

وِأشار :"نضل عودة الدوري وقيامه في مدينة واحدة وأن يتواجد فريق طبي في كل ملعب، ولن نسمح بأعداد للجمهور".