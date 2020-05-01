رياضة | زيدان يخطط لرؤية جديدة بعد عودة هازارد من الإصابة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يخطط لرؤية جديدة بعد عودة هازارد من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت صحيفة "آس" الإسبانية، عن تطورات عودة الدولي البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، من إصابته التي لحقت به مارس الماضي.

عودة هازارد من الإصابة

Advertisements

وذكرت الصحفية الإسبانية أن نجم ريال مدريد بدأ بالركض منذ أيام قليلة، وتمكن أيضًا من لمس الكرة، وهو ما يعد أمرًا مهمة للغاية بالنسبة للبلجيكي، الذي يلعب يوميًا مع أطفاله في حديقة منزله في مدينة مدريد.

وأضافت الصحيفة أن هازارد هازارد العمل عن بعد عبر مقاطع الفيديو للتدريبات المقترحة في مرحلة التعافي،خوفًا من التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة، أنه مع تأجيل بطولة أمم أوروبا، سيكون على هازارد الاستعداد بالشكل المثالي، ويصب كامل تركيزه على أن يظهر أفضل صورة ممكنة مع ريال مدريد عند استئناف الموسم.