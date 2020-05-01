رياضة | مرتضي منصور : الزمالك لن يستكمل بطولة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور : الزمالك لن يستكمل بطولة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف القلعة البيضاء من إستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة القادمة فى حال ان تم إستئناف البطولة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر برنامج على مسؤوليتي بقناة صدى البلد، إن استكمال الدوري سيكون أمر صعب للغاية بعد فترة توقف استمرت نحو شهرين.

وأكد رئيس الزمالك أن الابيض يرفض عودة الدوري نظرًا لوجود مشاكل في عقود الرعاية وجدولة المستحقات.

وأضاف : "الشركة الراعية صرفت المستحقات للأندية، وبالتالي لن تمنح الفرق أي أموال جديدة لاستكمال الموسم الحالي"