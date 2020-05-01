رياضة | كارتيرون يحسم موقفه من رحيل نجم الزمالك

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على موقفه من رحيل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن كارتيرون رفضه كارتيرون رحيل عبد الله جمعة عن صفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي. وأبدى مدرب الزمالك تمسكه باستمرار اللاعب فى ظل الحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة، خصوصا أنه يمكن الاستفادة منه فى أكثر من مركز. يذكر أن الفترة الماضية كانت قد شهدت اتصالات من جانب نادي بيراميدز، لجس نبض اللاعب بشأن الانتقال للفريق في الميركاتو الصيفي القادم