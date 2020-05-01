رياضة | باريس سان جيرمان يهدي لقب الدوري الفرنسي لمحاربي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يهدي لقب الدوري الفرنسي لمحاربي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على إهداء لقب الدوري في الموسم الحالي، إلى الأطباء الذي وقفوا ببسالة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس النادي القطري ناصر الحليفي في بيان نشره الحساب الرسمي للفريق الباريسي على موقع "تويتر": "نكرس لقب بطل الدوري الفرنسي لجميع العاملين في المجال الطبي والأبطال الآخرين الذين بالتزامهم وتفانيهم على مدى الأسابيع الطويلة جعلونا نفتخر بهم".

وقررت رابطة المحترفين الفرنسية في اجتماعها اليوم الخميس، تتويج باريس سان جيرمان بلقب بطل الدوري الفرنسي رسميا بعد أن تم إلغاء الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا.

وكان رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، قد أعلن أن الموسم الحالي من الدوري الفرنسي لا يمكن أن يستكمل في ظل الأزمة الحالية التي سببها فيروس كورونا المستجد.