رياضة | كشف حساب كارتيرون مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر كشف حساب كارتيرون مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير نادي الزمالك، عودة منافسات الدوري المصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

الزمالك يواجه الرجاء المغربي في نصف النهائي

الزمالك أقصى الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعداً قويا مع الرجاء المغربي الذي أنهى مسيرة فريق تي بي مازيمبي الكونغولي في البطولة الأفريقية بفوزه بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتي ثمن النهائي.

كشف حساب كارتيرون مع الزمالك

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي كشف حساب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في جميع المسابقات.

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- دوري أبطال أفريقيا

قاد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الزمالك في 7 مباريات من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث تولى قيادة الفريق خلفا للمقال المدرب الصربي ميتشو.

الزمالك فاز تحت قيادة كارتيرون في 3 جولات وتعادل في مثلهم وخسر في مباراة وحيدة أمام الترجي التونسي في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل فريق الزمالك مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون 8 أهداف في 7 مباريات خاضها الثعلب مع الفارس الأبيض بمعدل هدف واحد لكل مباراة.

استقبلت دفاعات كارتيرون ثلاثة أهداف فقط في سبعة مباريات وهوا ما يشير للحالة الدفاعية الجيدة للفارس الأبيض مع المدرب الفرنسي.

- الدوري المصري وكأس مصر

وعلى الصعيد المحلي، قاد كارتيرون الفريق لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر، وإحتلال المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب الذي لعب مبارتين أكثر، وبفارق 18 نقطة عن الأهلي المتصدر.