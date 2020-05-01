الامارات | بارتيزان الصربي يرغب في استعادة «غوميز الشارقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن بارتيزان الصربي يرغب في استعادة «غوميز الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «إيه إل أو» الصربية عن أن نادي بارتيزان بلغراد الصربي يرغب في استعادة خدمات لاعب الرأس الأخضر، ريكاردو غوميز، من الشارقة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن «وكيل أعمال اللاعب المعار إلى اتحاد كلباء حتى نهاية الموسم الحالي، عرض على إدارة بارتيزان التعاقد مع ريكاردو غوميز في (ميركاتو الصيف)، وهو ما لاقى قبول إدارة النادي الصربي، خصوصاً أن اللاعب يرتبط بذكريات جيدة مع النادي الذي أحرز بقميصه 26 هدفاً في 49 مباراة، وكان أبرز أهدافه في الديربي ضد ريد ستار».

وأشارت إلى أن «إدارة بارتيزان تسعى إلى التعاقد مع ريكاردو غوميز ليحل بدلاً من مهاجم الفريق، النيجيري عمر صادق».

يذكر أن الشارقة تعاقد مع ريكاردو غوميز في بداية الموسم الحالي قادماً من بارتيزان بلغراد مقابل ثلاثة ملايين يورو، إذ أحرز ستة أهداف مع الشارقة في 15 مباراة خاضها مع «الملك» في الدوري، بينما انتقل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى اتحاد كلباء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وأحرز هدفاً واحداً في خمس مباريات شارك خلالها مع «النمور».

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أهداف أحرزها غوميز مع الشارقة في 15 مباراة بالدوري قبل إعارته لكلباء.

- النادي الصربي يرتبط بذكريات جيدة مع غوميز الذي أحرز بقميصه 26 هدفاً في 49 مباراة.

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