الامارات | لاعبو الجوجيتسو ينهون الفحص الطبي تمهيداً لبدء المعسكر

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الجوجيتسو ينهون الفحص الطبي تمهيداً لبدء المعسكر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى لاعبو منتخب الإمارات للجوجيتسو إجراءات الفحص الطبي قبل دخولهم في معسكر التدريب، الذي بدأ، أول من أمس، في فندق نادي ضباط القوات المسلحة، حيث تسلم كل لاعب غرفة إقامته بالفندق، ومن المنتظر أن تبدأ التدريبات فور استلام نتيجة الفحص. وخضع كذلك الجهاز الفني للمنتخب والمعالج الطبيعي للفحص الطبي، لتكتمل منظومة العمل، وليكون منتخب الجوجيتسو هو الأول في العالم الذي يتجمع، ليعطي بارقة أمل لعودة الرياضة في العالم، بعد توقفها عن النشاط في مختلف قارات العالم.

وأصدر رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، عبدالمنعم الهاشمي، بياناً صحافياً، أول من أمس، بلغات عدة، أكد فيه أن معسكر المنتخب يخضع لأعلى معايير الوقاية، وأن الإمارات التي تتبنى أهم مشروع لنشر وتطوير اللعبة في العالم، والتي تستضيف مقر الاتحادين الآسيوي والدولي، وتنظم أكبر وأهم بطولات العالم، حريصة على بث روح الإيجابية في المجتمع، وأن أبوظبي تحرص على سلامة اللاعبين والمدربين، وعلى إشاعة روح التفاؤل، وأن هناك تنسيقاً مع الجهات المختصة في الدولة، للحفاظ على سلامة اللاعبين الذين سيخضعون لفحوص دورية.

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وقال الهاشمي: «اللاعبون في معسكرهم، وبعد التأكد من سلامتهم من خلال الفحص، لن يخالطوا أي شخص من خارج المعسكر، وستطبق عليهم إجراءات دقيقة». وخضع للفحص 43 لاعباً من مختلف المراحل، ولكل الأوزان من الناشئين والشباب والكبار.

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