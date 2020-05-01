الامارات | لاتسيو لا يريد تكرارسيناريو الحرب العالمية الأولى في الدوري الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو لا يريد تكرارسيناريو الحرب العالمية الأولى في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زاد وزير الرياضة الإيطالي من مخاوف نادي لاتسيو بإمكان تكرار سيناريو الحرب العالمية الأولى عام 1915، حين شكك، أول من أمس، بإمكانية استئناف الدوري المحلي لكرة القدم، في ظل استمرار تفشي فيروس «كورونا».

واعتبر فينتشنزو سبادافورا أن الطريق بدأ «يضيق أكثر فأكثر»، بشأن استئناف مباريات الدوري، ناصحاً المعنيين باللعبة بتحويل تركيزهم نحو التحضير للموسم المقبل.

وفي مقابلة مع قناة «7»، قال سبادافورا: «أرى مساراً يضيق أكثر فأكثر بشأن استئناف الدوري. لو كنت مكان رؤساء الأندية سأفكر تحديدًا بتنظيم الأمور لعودة آمنة الموسم المقبل، الذي من المقرر أن يبدأ في نهاية أغسطس».

وأضاف: «القرارات التي تقوم دول أخرى باتخاذها كفرنسا مثلاً، قد تدفع إيطاليا إلى سلوك هذا النهج أيضاً ليصبح بعد ذلك نهجاً أوروبياً».

وكان رئيس وزراء فرنسا، إدوارد فيليب، أعلن أن موسم 2019-2020 لا يمكن ان يستأنف، وذلك يعني ضرورة إيقاف الدوري الفرنسي.

ومن المؤكد أن أي سيناريو مماثل لن يحظى بمساندة لاتسيو، ورئيسه كلاوديو لوتيتو، الذي أعرب مراراً وتكراراً عن رغبته في استئناف الموسم، لاسيما أن فريقه يملك فرصة الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 1999-2000، بما أنه كان يحتل المركز الثاني بفارق نقطة فقط عن يوفنتوس حامل اللقب بعد 26 مرحلة من أصل 38، قبل أن يُتخذ قرار تعليق الموسم في التاسع من مارس نتيجة تفشي «كوفيد-19».

وفي ظل حالة عدم اليقين، بات سيناريو عام 1915 يقض مضجع لاتسيو، إذ حرم فريق العاصمة حينها من محاولة الفوز باللقب، بعد أن توقف الدوري نتيجة دخول البلاد في الحرب العالمية الأولى في مايو من ذلك العام.

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وذهب اللقب في حينها إلى جنوى، في خطوة اعتبرها لاتسيو ظالمة، لأنه كان يجب أن يتشارك الفريقان التتويج، بما أن الموسم لم يصل نهايته.

واضطر لاتسيو حتى 1974 لكي يدخل نادي الأبطال، ثم عام 2000 لإضافة لقب ثان.

وفي ظل المستوى الذي كان يقدمه قبل قرار تعليق الموسم، يبدو لاتسيو قادراً على إضافة لقب ثالث، في حال توصل مسؤولو اللعبة والحكومة إلى صيغة لاستئناف الموسم.

ولم يذق فريق المدرب سيموني إينزاغي طعم الهزيمة منذ سبتمبر الماضي، وأكد أنه قادر حقاً على إزاحة يوفنتوس عن العرش بالفوز على بطل المواسم الثمانية الماضية مرتين هذا الموسم بنتيجة واحدة 3-1 في الدوري والكأس السوبر. لكن إصرار لاتسيو على استئناف الموسم، يصطدم بأرقام مخيفة لآثار «كورونا» بعد وفاة أكثر من 27 ألف شخص.

لاتسيو الفريق الوحيد في إيطاليا الذي لم ينهزم منذ سبتمبر الماضي.

يملك فرصة تاريخية للفوز بلقب الدوري المتوقف منذ مارس الماضي.

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