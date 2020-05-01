الامارات | «مجلس الشارقة» يشجّع كوادره وأنديته على صناعة قيادات رياضية شابة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الشارقة» يشجّع كوادره وأنديته على صناعة قيادات رياضية شابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس الشارقة الرياضي دعمه التام لكوادره البشرية والأندية من أجل صناعة قيادات شابة في الرياضة والمجال الأكاديمي، ومن أجل التحصيل العلمي على أعلى مستوى، وأشار المجلس، في بيان صحافي، إلى أنه يسعى لتهيئة كل الظروف لذلك.

وأشار المجلس إلى أن من ذلك برامج دبلوم «القيادات الرياضية الشابة ورائدات المستقبل الرياضي»، الذي اختتم أخيراً، وهو الأول من نوعه لتأهيل كوادر نسوية قيادية شابة ومستقبلية، وأخيراً دعم لاعب كرة اليد، إبراهيم سعيد القرص، من نادي الشارقة الرياضي، للحصول على درجة الدكتوراه، ليكون أول رياضي يحصل على هذه الدرجة مع مواصلته التميز الرياضي.

وقال أمين عام المجلس، عيسى هلال: «فخورون في مجلس الشارقة الرياضي بمثل هذه العناصر المميزة على المستويين الرياضي والأكاديمي، حيث سيمثل حصول أحد لاعبينا على هذه الدرجة العالية مصدر فخر واعتزاز لنا».

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