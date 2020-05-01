الامارات | عيسى درويش.. كهربائي

شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى درويش.. كهربائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحكم المونديالي المساعد السابق في كرة القدم، عيسى درويش، أنه يحرص منذ تقاعده عن وظيفته الرسمية كمدرب لياقة بدنية على القيام بأعمال الصيانة الخاصة بمنزله، سواء كانت سباكة أو إصلاح الكهرباء، وغيرها من الأمور بنفسه دون الاستعانة بأي أشخاص آخرين.

وقال درويش الذي يعمل حالياً مقيّماً للحكام في اتحاد الكرة لـ«الإمارات اليوم»: «تقاعدي جعلني أتعلم الكثير من الأمور، وأحب دائماً إنجاز أعمال المنزل بنفسي».

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