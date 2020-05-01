الامارات | الزعابي.. يدعم الإعلام الرياضي بماجستير العلاقات الدولية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتفرغ المعلق في قناة الشارقة الرياضية، الإعلامي جمال الزعابي، لدراسة الماجستير في العلاقات العامة الدولية في جامعة بلغرود في روسيا، ويتطلع بعد التخرج قريباً لدعم الإعلام التلفزيوني الرياضي في مجال تخصصه، وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «قطعت شوطاً في هذه الدراسة وأتطلع إلى استكمالها مستقبلاً بالدكتوراه، وبما ينعكس على دور العلاقات العامة في دعم الإعلام الرياضي». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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