الامارات | هدف نصراوي «ساحر» في استفتاء الاتحاد الآسيوي

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف نصراوي «ساحر» في استفتاء الاتحاد الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف لاعب فريق النصر السابق، البرازيلي نيلمار هونوراتو دا سيلفا، في مرمى فريق سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2016، ضمن خمسة أهداف ساحرة جاءت عبر لعبة متقنة بالكعب أو بحركة رائعة قبل التسديد في المرمى، وسيتم التصويت عليها في استفتاء عبر الموقع الرسمي حتى الجمعة المقبل.

وكان التعادل السلبي يسيطر على نتيجة المباراة قبل أن ينطلق حسين عباس في الجهة اليسرى، ويرسل تمريرة عرضية تابعها نيلمار بطريقة رائعة من فوق الحارس الإيراني عبدالله كريمي.

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