الامارات | يوسف جابر يتقن مهارة قص الشعر

شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف جابر يتقن مهارة قص الشعر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، يوسف جابر، عن إتقانه مهارة الحلاقة وقص الشعر، بعدما نشر على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، صورة أثناء قيامه بقص شعر أحد الأشخاص، وذلك التزاماً باحترازات السلامة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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