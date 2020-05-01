الامارات | وفاة مدافع منتخب إنجلترا تريفور شيري

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدافع منتخب إنجلترا تريفور شيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مدافع ليدز يونايتد وإنجلترا السابق تريفور شيري عن 72 عاماً، وذلك بحسب ما أعلن ناديه القديم، مساء أول من أمس.

ورحل شيري، المتوّج مع ليدز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 1973-1974، بعد أقل من أسبوعين على وفاة زميله السابق في الفريق نورمان هانتر.

ونعى ليدز لاعبه السابق الذي خاض 27 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، في بيان جاء فيه: «يشعر ليدز يونايتد بصدمة وحزن كبيرين جرّاء خبر الوفاة لأسطورة النادي».

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وبرز شيري مع هادرسفيلد، قبل أن ينضم الى ليدز مقابل 100 ألف إسترليني عام 1972، عقب سقوط فريقه السابق إلى الدرجة الثانية.

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