الامارات | الفجيرة: هنالك أمور كثيرة تحتاج إلى التوضيح من اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة: هنالك أمور كثيرة تحتاج إلى التوضيح من اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، إن قرار استئناف دوري الخليج العربي، في أغسطس المقبل، له فوائد على المجتمع بصورة عامة، لكنه طالب بتوضيحات تتعلق بآلية العودة للنشاط. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هنالك أمور كثيرة تحتاج إلى التوضيح من قبل اتحاد الكرة، منها موعد العودة للتدريبات وعقود اللاعبين، خصوصاً أن بعضهم وقّع لأندية أخرى، فكيف سيتسنى لهم اللعب للفريق وعينهم على نادٍ جديد؟ وبالنسبة لنا سنبدأ بإعطاء إجازات للأجانب ولانعلم كيف نضمن عودتهم من الإجازة في ظل هذه الظروف؟». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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