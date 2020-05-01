شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوتريكة» ينعى شهداء «بئر العبد»: «الشهادة في سبيل الوطن خلود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا، اليوم الخميس، إثر عبوة ناسفة انفجرت بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد. وكان المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي قد أعلن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وقال «أبوتريكة»، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «الشهادة في سبيل الوطن خلود في الجنان وفي القلوب والعقول»، مضيفًا: «رحم الله شهداء مصر في مدينة بئر العبدواسكنهم فسيح جناته وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 5,537

تعافي 1,381

وفيات 392

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أبوتريكة» ينعى شهداء «بئر العبد»: «الشهادة في سبيل الوطن خلود» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.