شكرا لقرائتكم خبر عن حارس برشلونة السابق: «تير شتيجن» الأفضل والأكثر كمالًا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جوردي ماسيب، حارس نادي بلد الوليد حاليًا وحارس برشلونة السابق، أن زميله في البلوجرانا سابقًا الألماني مارك-أندري تير شتيجن هو الحارس الأكثر كمالًا في العالم.

وأوضح «ماسيب»، في حوار لصحيفة «سبورت» الكتلونية: «بالنسبة لي، تير شتيجن هو الأفضل لأنه يملك جميع جوانب اللعب».

وأضاف: «هو الأكثر كمالًا في رأيي، هو الأكثر كمالًا بقدميه وبطريقة لعبه على جميع الأصعدة، لقد كان صغيرًا للغاية حين وصل إلى برشلونة وتطور وبالنسبة لي هو الأفضل حاليًا».

ولفت «ماسيب» إلى أن «أوبلاك في حالة رائعة أيضًا وهو حارس مرمى رائع كذلك»، متابعًا: «الحارسان يناسبان الفرق اللاتي يلعبان لها، ويساعدان حراس المرمى الآخرين على المشاهدة والتحسن».

وكشف حارس بلد الوليد أنه «معجب أيضًا بأليسون حارس ليفربول إيدرسون حارس مانشستر سيتي، لقد ظهرا في سن صغير وبرغبة كبيرة، هما جيدان وأدائهما انعكس على نتائج فرقهما».

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