شكرا لقرائتكم محمد مصيلحي: 13 ناد مصري رفضوا استكمال الدوري العام بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد مصيلحي، رئيس نادى الاتحاد السكندري، اللجنة الخماسية بضرورة التشاور مع الأندية قبل حسم مصير الدوري.

وقال مصيلحي، في مداخلة هاتفية في برنامج ملعب on time ، مع الإعلامى سيف زاهر، على قناة on time sport ، إن الأمور صعبة في الفترات القادمة، ولا بد من التشاور والحصول على موافقة الأندية قبل حسم مصير الدوري.

وأكد رئيس نادى الاتحاد السكندري، أن هناك جروب واتساب عليه 18 رئيس نادى أندية الدوري جميعهم بما فيهم الاهلى والزمالك ، وناقشنا من خلاله استكمال الدوري إلا أن هناك 13 رئيس نادى من أندية الدوري اتفقوا على عدم استكمال الدوري العام.

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وأضاف مصيلحي، أن الأندية التي رفضت استكمال الدوري هم كل من : وادى دجلة ، طنطا ، الاتحاد السكندري، المصري البورسعيدي، حرس الحدود ، الجونة ، نادى مصر ، طلائع الجيش ، مصر المقاصة ، الزماك ، سموحة، وأسوان.

وتابع مصيلحي، أن الأندية ستواجه أزمة في عودة لاعيبها المحترفين حال استكمال الدوري لوجود صعوبات كبيرة في عودة اللاعبين الأجانب بعد مغادرتهم ويوجد صعوبات في عودتهم.

وشدد رئيس نادى الاتحاد السكندري، على ضرورة مقابلة رؤساء الأندية واللجنة الخماسية ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي لأنه ممثل الحكومة لاتخاذ قرار نهائي بشأن الدوري العام.