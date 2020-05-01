شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: كنت لاعبا بالزمالك فى جيل شيكابالا وهذا سبب عدم إكمال مسيرتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إنه كان لاعبا في الفريق الأبيض في سن الـ7 سنوات موضحا أنهى مسيرته الكروية في عمر الـ21 عاما.

أضاف أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "ON TIME SPORTS 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق:" كنت لاعبا في الزمالك فى سن السابعة وأنهيت عند الـ21 عاما وجيلى كان شيكابالا وأحمد غانم سلطان وأحمد عبد الرؤوف وكنت ألعب في نفس مركز شيكا وأنا أشول".

تابع أمير :" سبب عدم إكمال مسيرتى في نادى الزمالك كلاعب كرة كان كل ما يجى مجلس إدارة يشطب عضوية والدى مرتضى منصور واتمنع من دخول النادى".

وتحدث عن أمير مرتضى عن دراسته فى كلية الشرطة قائلا :"نجحت في الهيئة ودخلت كلية الشرطة وأبى لم يكن يعلم وحاول يقنعنى أنى أسيب الكلية وكان أول ما يشوفنى بالبدلة يقلى يابنى سيب الكلية وتعالى نام مع اخواتك في التكييف لانى كنت صغير وكان بيخاف عليا

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