شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تنعي شهداء كمين بئر العبد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ببالغ الحزن شهداء الوطن والواجب من رجال القوات المسلحة الذين إستشهدوا اليوم بكمين تفاحة بئر العبد من قبل عناصر الإجرام والغدر أعداء الوطن. ويتقدم مجلس الأولمبية المصرية بخالص العزاء إلى أسر الشهداء مثمناً دور رجال القوات المسلحة والشرطة واستعدادهم الدائم للتصدي لدعاة التخريب والدمار، وتتبعهم في كل شبر من أرض وطننا الحبيب، عاشت مصر نسيجاً واحداً، متمتعة بالأمن والأمان تحت قيادتها الحكيمة ورحم الله شهداء الواجب والكرامة.

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