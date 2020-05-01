شكرا لقرائتكم محمد مرجان : الأهلي ينفذ خطة التحول الرقمى لمواجهة أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادى الأهلى، إن النادي جاهز لاستقبال أعضاء الأهلى حال صدور قرار بفتح الأندية .

وأضاف مرجان، في مداخلة هاتفية في برنامج ملعب on time ، مع الإعلامى سيف زاهر ، على قناة on time sport ، أن إجراءات التعقيم مستمرة في الأهلى لحين القضاء على فيروس كورونا.

وواصل مرجان حديثه قائلا: إن النادي الأهلي ينفذ خطة التحول الرقمى لمواجهة أزمة كورونا من خلال عقد اجتماعات بالفيديو والتواصل مع اللاعبين والموظفين ادريا

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وتابع المدير التنفيذي للأهلى، أن مجلس الأهلى رفض المساس برواتب اللاعبين والموظفين ، مؤكدا أن القلعة الحمراء جاهزة لعودة الدوري وعودة الأعضاء تدريجيا حسب إجراءات السلامة والأهلي مستعد لاستقبال أعضائه في اى وقت.

وأنهى حديثه قائلا: "إننا جاهزون لعودة الدوري وفقا لإجراءات معينة للحفاظ على سلامة الجميع مثل التعقيم وبأفكار خارج الصندوق".