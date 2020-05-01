شكرا لقرائتكم محمد مرجان : الأهلي ينفذ خطة التحول الرقمى لمواجهة أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادى الأهلى، إن النادي جاهز لاستقبال أعضاء الأهلى حال صدور قرار بفتح الأندية .
وأضاف مرجان، في مداخلة هاتفية في برنامج ملعب on time ، مع الإعلامى سيف زاهر ، على قناة on time sport ، أن إجراءات التعقيم مستمرة في الأهلى لحين القضاء على فيروس كورونا.
وواصل مرجان حديثه قائلا: إن النادي الأهلي ينفذ خطة التحول الرقمى لمواجهة أزمة كورونا من خلال عقد اجتماعات بالفيديو والتواصل مع اللاعبين والموظفين ادريا
وتابع المدير التنفيذي للأهلى، أن مجلس الأهلى رفض المساس برواتب اللاعبين والموظفين ، مؤكدا أن القلعة الحمراء جاهزة لعودة الدوري وعودة الأعضاء تدريجيا حسب إجراءات السلامة والأهلي مستعد لاستقبال أعضائه في اى وقت.
وأنهى حديثه قائلا: "إننا جاهزون لعودة الدوري وفقا لإجراءات معينة للحفاظ على سلامة الجميع مثل التعقيم وبأفكار خارج الصندوق".
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