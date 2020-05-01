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اتحاد الكرة: عودة النشاط الكروى متعلق بتطور أزمة "كورونا"

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جدة - عمرو شويل تحدث الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن سيناريوهات عودة النشاط الكروى خلال أزمة مؤكدا أن آليات المتابعة تعتمد في المقام الأول على تطور الوباء.

أكد سلطان في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "ON TIME SPORTS 2مع الإعلامى إبراهيم فايق إنه حال عودة الدورى المصري ستكون هناك فترة مدتها من ثلاثة أسابيع لشهر لتجهيز اللاعبين.

أشار رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة إلى أنه سيتم إجراء تحاليل وفحوصات طبية للاعبين ومعسكرات مغلقة لهم لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات الاحترازية ستكون بالتنسيق مع المسئولين في الدولة والمتمثلين في وزارة الصحة.

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قال سلطان إن اللجنة الطبية باتحاد الكرة تسعى أن تكون جاهزة في أي وقت لتأمين خطة عودة الدورى المصرى بما يضمن السلامة للجميع ولا يشكل خطرا على اللاعبين وجميع عناصر اللعبة مؤكدا أن بعض الرياضات التي فيها تلامس لن تعود في الوقت الحالي.

واختتم:" كرة القدم صناعة واستثمار وجماهير ولا بد وضع كل ذلك في الاعتبار".

 

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