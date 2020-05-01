شكرا لقرائتكم أيمن شوقي: الأهلي يحتاج لدعم في مركز واحد فقط ولابد من وجود رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن شوقي نجم النادي الأهلي السابق ، أن الأمور صعبة للغاية في أمريكا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أيمن شوقي في مداخلة هاتفية من أمريكا في برنامج ملعب on time ، مع الإعلامى سيف زاهر ، على قناة on time sport ، أن أغلب الشغل اونلاين من البيت وفى حالة النزول يكون بالكمامات والاحتفاظ بالتعليمات والتعقيم والتطهير

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وأكد شوقي، أن الأهلي يحتاج لدعم في مركز واحد فقط أو مركزين على الأكثر ، مؤكدا أن فرص الأهلي والزمالك متساوية لحسم بطولة افريقيا، بعد تأهلهما سويا على نصف نهائي المسابقة.

وواصل نجم الأهلى السابق، أن الأهلى يحتاج رمضان صبحي بشرط عدم المغالاة المادية، مضيفا أن منتخب مصر يفتقد لرأس حربة منذ اعتزال عماد متعب.