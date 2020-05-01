7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 4 / 2020 فى مقدمتها ، الأهلي يُجمّد عروض شراء مستقبل الدفاع بعد "وصية" فايلر

انتخابات اتحاد الكرة مهددة بالبطلان حال إقامتها فى أغسطس

تسود حالة من الغموض حول مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لاختيار مجلس جديد، سواء كانت مدته سنة واحدة أو 4 سنوات، فى ظل التعارض بين قانون الرياضة الجديد ولائحة اتحاد الكرة المعمول بها حتى الآن والمعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

الزمالك يرفض إعارة كريم بامبو ويبحث تسويقه

أصبحت أيام كريم بامبو لاعب الزمالك معدودة داخل القلعة البيضاء بعدما كان خارج حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طوال الموسم الحالي قبل توقف النشاط بسبب كورونا.

رفض مسئولو النادي الأهلي البت في العروض التى تلقاها محمد عبد المنعم مدافع الفريق الصاعد المُعار لنادي سموحة سواء من النادي السكندري أو من أي نادً محلي أخر بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي برغبته في استعادة المدافع الصاعد. الأهلي يُجمّد عروض شراء مستقبل الدفاع بعد "وصية" فايلر

كهربا : طارق حامد سبنى أولاً ومستعد أشيل "الكور" في الأهلي أبدى محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي سعادته بعودته لناديه مؤخراً، معلقاً :"أنا أهلاوي وسعيد بالعوة لبيتي من جديد، حتى لو هشيل كور مع الفريق..عدت للالتزام بمجرد انضمامي للأهلي بيتقالي العب بلعب ولما بيتقالي أقعد على الدكة بقعد" Advertisements