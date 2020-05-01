7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 4 / 2020 فى مقدمتها ، الأهلي يُجمّد عروض شراء مستقبل الدفاع بعد "وصية" فايلر
انتخابات اتحاد الكرة مهددة بالبطلان حال إقامتها فى أغسطس
تسود حالة من الغموض حول مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لاختيار مجلس جديد، سواء كانت مدته سنة واحدة أو 4 سنوات، فى ظل التعارض بين قانون الرياضة الجديد ولائحة اتحاد الكرة المعمول بها حتى الآن والمعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
الزمالك يرفض إعارة كريم بامبو ويبحث تسويقه
أصبحت أيام كريم بامبو لاعب الزمالك معدودة داخل القلعة البيضاء بعدما كان خارج حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طوال الموسم الحالي قبل توقف النشاط بسبب كورونا.
رفض مسئولو النادي الأهلي البت في العروض التى تلقاها محمد عبد المنعم مدافع الفريق الصاعد المُعار لنادي سموحة سواء من النادي السكندري أو من أي نادً محلي أخر بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي برغبته في استعادة المدافع الصاعد.
كهربا : طارق حامد سبنى أولاً ومستعد أشيل "الكور" في الأهلي
أبدى محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي سعادته بعودته لناديه مؤخراً، معلقاً :"أنا أهلاوي وسعيد بالعوة لبيتي من جديد، حتى لو هشيل كور مع الفريق..عدت للالتزام بمجرد انضمامي للأهلي بيتقالي العب بلعب ولما بيتقالي أقعد على الدكة بقعد"
سموحة يضع شرطا للتعاقد مع حمودى.. تعرف عليه
وضع مسئولو نادى سموحة شرطا وحيدا أمام أحمد حمودى، صانع ألعاب بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو أن ينهى كافة أموره التعاقدية مع ناديه الحالى.
شادي محمد: الخطيب أحرجنى بأدبه.. وتعلمت من أخطائى فى الانتخابات
أكد شادى محمد، مدافع الأهلى السابق، أنه لم يندم على موقفه فى انتخابات القلعة الحمراء السابقة، مشددًا على أن موقفه كان طبيعيًا فى ظل الديمقراطية التى أقيمت خلالها الانتخابات الأخيرة، مُعترفًا بأنه أخطأ فى أسلوب مساندته فى هذه الانتخابات قائلاً: "أحيانا يخطأ البعض لكى يتعلم ولكن الطريقة كانت خاطئة".
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