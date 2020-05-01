شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن شوقي : الأهلي يحتاج لـ3 صفقات واستمرار رمضان ضروري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن شوقي نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن الفريق الأحمر سيحتاج لتدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بثلاث لاعبين على الأقل خاصة بعد رحيل أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور بنهاية الموسم الجاري.

وقال أيمن شوقي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي سيف زاهر :"لو كنت مسئول في الأهلي لتمسكت بوجود رمضان صبحي إلا لو كان هناك صعوبة بسبب الجانب المادي ولكن اللاعب يمثل إضافة فنية كبيرة لأي فريق.

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وأضاف أيمن شوقي أن الأهلي والزمالك يقدما مستويات جيدة هذا الموسم مؤكداً على قدرة الفريقين على حصد بطولة دوري أبطال افريقيا هذا الموسم.

وتابع أيمن شوقي أن المنتخب يعاني في الفترة الأخيرة خاصة على مستوى مركز المهاجم الصريح، معلقاً :"مصر لم تفرز مهاجم جيد منذ اعتزال عماد متعب"

وأشاد أيمن شوقي بمستوى مصطفي محمد تنجم هجوم الزمالك، مؤكداً أنه يمثل مستقبل هجوم مصر ولكن في نفس الوقت لابد من السماح له بخوض تجربة الاحتراف حال تلقيه عرضاً خارجياً.