شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 30 / 4 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 30 / 4 / 2020، العديد من الأخبار الهامة والتى جاء فى مقدمتها اشتراط مجلس إدارة الأبيض الحصول على موافقة كتابية من الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لاحتراف أى لاعب من الفريق فى الموسم المقبل، خاصة لاعبى القوام الأساسى للفريق.

الزمالك يشترط موافقة مكتوبة من كارتيرون لاحتراف القوام الأساسى

حددت إدارة الزمالك بعض المعايير التى يجب أن تتواجد فى عروض الاحتراف التى تلقاها لاعبو الفريق مؤخرًا، من أجل الموافقة عليها، خاصة أن الزمالك لن يوافق على أى عرض يصل لأى لاعب إلا عقب دراسة متكاملة.

الزمالك يرفض تجديد إعارة سيسيه للاتحاد السكندرى

رفض مسئولو الزمالك فكرة إعادة اعارة الايفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندرى الموسم الحالى، عقب انتهاء إعارته.

فرجانى ساسى يستعيد ذكرياته مع نسور قرطاج فى مونديال روسيا

استعاد التونسى فرجانى ساسى، لاعب خط وسط الزمالك، ذكريات مشاركته فى كأس العالم روسيا 2018 برفقة نسور قرطاج ونشر صورة من المباراة عبر ستورى إنستجرام، وخرج منتخب تونس من البطولة بفوز وحيد حققه على نظيره البنمى بهدفين لهدف فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وهو الثانى له فى تاريخ مشاركاته فى نهائيات كأس العالم، وذلك بعد الأول على المكسيك (3-0) فى مونديال الأرجنتين 1978.

الزمالك يحدد معايير الموافقة على عروض احتراف لاعبيه

حددت إدارة الزمالك بعض المعايير التى يجب أن تتواجد فى عروض الاحتراف التى تلقاها لاعبو الفريق مؤخرا، من أجل الموافقة عليها، خاصة أن الزمالك لن يوافق على أى عرض يصل لأى لاعب إلا عقب دراسة متكاملة.

تعرف على موقف معارى الزمالك بعد رفض التمديد واشتراط البيع النهائى

كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن رفضه فكرة تجديد الإعارات الحالية للاعبى الفريق الأبيض المتواجدين فى الأندية الأخرى، مشترطًا رحيل أى لاعب نهاية الموسم الحالى عن طريق البيع النهائى وذلك خلال فترة الانتقالات المقبلة.

حازم إمام عن ترشحه لرئاسة الزمالك: أنا فى إجازة من العمل العام 4 سنين

Advertisements

كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه لا ينوى الترشح لرئاسة القلعة البيضاء فى الوقت الحالى، وقال الثعلب الصغير خلال برنامجه وان تو على إذاعة أون سبورت، "مش ناوى أترشح لرئاسة الزمالك دلوقتى، ممكن بعدين، إنما حالياً أنا فى إجازة من العمل العام لمدة 4 سنوات ".

إذاعة تونسية: حكم بحبس حمدى النقاز 4 أشهر وغرامة 100 دينار

كشفت إذاعة "موازييك" التونسية، اليوم الخميس، عن صدور حكم بالسجن ضد لاعب المنتخب التونسى والزمالك السابق، حمدى النقاز، بسبب تعديه على موظف عمومى.

فيديو.. محمد شبانة يكشف مفاجآت فى ميركاتو الزمالك عبر لايف ”الخليج 365”

كشف الإعلامى محمد شبانة، مفاجآت، بخصوص انتقالات الزمالك حيث أوضح اهتمام بيراميدز بضم محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض مقابل انتقال عبد الله بكرى مدافع بيراميدز إلى الزمالك، مشددا أن الزمالك قد يعرض على بيراميدز انتقال واحدا من الثنائى محمد عنتر وأحمد رفعت لاعبى الفريق الأبيض مقابل ضم بكرى فى الموسم الجديد.

الزمالك يرفض إعارة كريم بامبو ويبحث تسويقه

رفضت إدارة الزمالك فكرة اعارة كريم بامبو لأى نادى داخل مصر أو خارجها، مع التمسك ببيعه نهائيا خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن الفريق والمشاركة مع أى فريق الموسم المقبل للهروب من دكة بدلاء الزمالك.

تقارير مغربية: كارتيرون يسهل مهمة الرجاء فى ضم حميد أحداد من الزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، لا يرغب فى عودة المهاجم حميد أحداد، بعد نهاية إعارته، وهو ما يسهل مهمة الرجاء فى الحصول على خدماته بشكل نهائي، فى سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

مرتضى منصور يهاجم رامز جلال ويطلب مجددًا إيقاف برنامجه

شن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، هجومًا كبيرًا على الفنان رامز جلال، مُقدم برنامج "رامز مجنون رسمى"، مطالبًا بإيقاف برنامجه.

المقاولون ينضم لسباق الأندية الراغبة فى ضم عنتر من الزمالك

دخل محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، ضمن اهتمامات مسؤولى نادى المقاولون العرب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.