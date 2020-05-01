شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف كل مستحقات الحكام المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات والتي تبلغ 7 مليون و 255 ألف جنيه ، فيما سبق للجنة الخماسية صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 مليون ونصف المليون جنيه، كما تم صرف 3 مليون و600 ألفا الشهر الماضي ليكون الإجمالي 15 مليونا و355 ألف جنيه.

جاء قرار الصرف فور الانتهاء من اعتماد اللائحة الجديدة للحكام ، وتعد المرة الأولى التي يكون فيها رصيد مستحقات الحكام لدى اتحاد كرة القدم صفرا.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الحكام الصرف اعتبارا من الأحد المقبل.