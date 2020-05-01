أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، انتخابات اتحاد الكرة مهددة بالبطلان حال إقامتها فى أغسطس

انتخابات اتحاد الكرة مهددة بالبطلان حال إقامتها فى أغسطس

تسود حالة من الغموض حول مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لاختيار مجلس جديد، سواء كانت مدته سنة واحدة أو 4 سنوات، فى ظل التعارض بين قانون الرياضة الجديد ولائحة اتحاد الكرة المعمول بها حتى الآن والمعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

الزمالك يرفض إعارة كريم بامبو ويبحث تسويقه

أصبحت أيام كريم بامبو لاعب الزمالك معدودة داخل القلعة البيضاء بعدما كان خارج حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طوال الموسم الحالي قبل توقف النشاط بسبب كورونا.

رفض مسئولو النادي الأهلي البت في العروض التى تلقاها محمد عبد المنعم مدافع الفريق الصاعد المُعار لنادي سموحة سواء من النادي السكندري أو من أي نادً محلي أخر بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي برغبته في استعادة المدافع الصاعد. الأهلي يُجمّد عروض شراء مستقبل الدفاع بعد "وصية" فايلر

5 لاعبين تخلوا عن الاحتراف من أجل الأهلي والزمالك تخلى أكثر من لاعب من لاعبي الجيل الحالي عن حلم الاحتراف الأوروبي، بعدما سنحت لهم الفرصة ليتواجدوا في ملاعب القارة العجوز، وفضلوا أن يستكملوا مجدهم في صفوف الأهلي والزمالك، في الوقت الذي يصارع فيه الكثير من اللاعبين من أجل نيل فرصة الاحتراف الخارجي، ولكن العروض تكون غالبيتها لمن يلعب في صفوف القطبين. Advertisements كهربا : طارق حامد سبنى أولاً ومستعد أشيل "الكور" في الأهلي أبدى محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي سعادته بعودته لناديه مؤخراً، معلقاً :"أنا أهلاوي وسعيد بالعوة لبيتي من جديد، حتى لو هشيل كور مع الفريق..عدت للالتزام بمجرد انضمامي للأهلي بيتقالي العب بلعب ولما بيتقالي أقعد على الدكة بقعد"