شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي ليون بعد إنهاء الدوري الفرنسي: سنطلب تعويضات بعشرات الملايين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رئيس نادي ليون الفرنسي، جان ميشال أولاس، نيته اتخاذ إجراءات عديدة للاحتجاج على النتائج النهائية للدوري الفرنسي بعد اتخاذ قرار عدم استكماله بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت رابطة المحترفين الفرنسية قد أعلنت، اليوم الخميس، تتويج باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي واعتماد الترتيب النهائي للأندية المشاركة في البطولة بناء على متوسط النقاط الحاصل عليها كل فريق حتى توقف المسابقة، لينتهي بليون المطاف في المركز السابع ليفقد فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم القادم.

وأوضح «أولاس»، في مؤتمر صحفي نقلته الوكالة الفرنسية: «من الصعب دائمًا إعطاء تفاصيل عن الإجراءات التي ستكون متعددة، لقد خسرنا فرصة مهمة للغاية».

وأضاف: «سنطالب بتعويضات تصل إلى عشرات الملايين من اليوروهات»، فيما لفت إلى نيته التوجه للمحكمة الإدارية مباشرة في الوقت الحالي من أجل «تعليق القرار بشكل مستعجل»، حسب قوله.