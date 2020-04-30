شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يرفض التخلي عن «هندرسون» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التخلي عن حارسه دين هندرسون، المعار إلى شيفيلد يونايتد، إذ ينتظر عودته لأولد ترافورد هذا الصيف.
وكان تألق «هندرسون» هذا الموسم قد لفت أنظار العديد من الأندية إلا أن اليونايتد لا يرى إمكانية للتخلي عن خدماته.
وحسب شبكة ESPN، يرى مسؤولو الشياطين الحمر في «هندرسون» مستقبل حراسة المرمى في النادي، رغم تواجد الإسباني ديفيد دي خيا حاليًا، لذا لن يقبلوا برحيل اللاعب بشكل نهائي في الصيف.
وفي المقابل، قد يقبل اليونايتد خروج الحارس صاحب الـ 23 عامًا في إعارة جديدة، بعد قضائه فترتي إعارة مع شيفيلد، إذا كان يرغب في المشاركة بشكل أساسي خارج أولد ترافورد.
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