شكرا لقرائتكم ذئاب الجبل يسعون لإقتناص محمد عنتر من الزمالك في الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، ضمن اهتمامات مسؤولى نادى المقاولون العرب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الفترة الأخيرة دخول محمد عنتر ضمن اهتمامات العديد من أندية الدورى مثل إنبى ووادى دجلة للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل عدم مشاركته مع الزمالك بصورة أساسية.

وقرر محمد عنتر تأجيل النظر فى العروض التى تلقاها فى الفترة الحالية انتظارًا لتحديد مصيره مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، الذى تم تعليقه بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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وكان الإعلامى محمد شبانة، قد كشف عدد من المفاجآت، بخصوص انتقالات الزمالك حيث أوضح اهتمام بيراميدز بضم محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض مقابل انتقال عبد الله بكرى مدافع بيراميدز إلى الزمالك، مشددًا أن الزمالك قد يعرض على بيراميدز انتقال واحدا من الثنائى محمد عنتر وأحمد رفعت لاعبى الفريق الأبيض مقابل ضم بكرى فى الموسم الجديد.

ولم يشارك محمد عنتر مع الزمالك هذا الموسم سوى فى 3 مباريات بواقع مباراتين فى دورى أبطال إفريقيا لمدة 127 دقيقة ومباراة واحدة فى الدورى الممتاز لمدة 11 دقيقة فقط، ولم يسجل أو يصنع أى اهداف، فيما خرج من حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.