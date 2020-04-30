شكرا لقرائتكم الأهلي يفتح تحقيقا مع الإدارة القانونية لتضاؤل فرص النادي في قضية عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو النادي الأهلي تحقيقا مع الإدارة القانونية بالنادي، بعد تأكد الإدارة من تقلص فرصة النادي في ملف عبد الله السعيد، عقب رفض الدعوة المرفوعة من النادي في الاتحاد الدولي فيفا، وتأكيد اتحاد الكرة المصري بأن الأهلي لن يتم الحكم لصالحه لسببين.

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السبب الأول وفقاً لتأكيدات اتحاد الكرة لإدارة الأهلي هو ان عقد بيع عبد الله السعيد للأهلي السعودي تطرق انه في حالة بيع الأخير لصانع الألعاب الدولي لأي نادي مصري او فسخ العقد من طرف واحد يحصل في وقتها الأهلي على 2 مليون دولار، بينما يؤخذ على الادارة القانونية انها لم تضع ان يحصل النادي على نفس الرقم حال فسخ العقد بالتراضي بين الطرفيين وهو ما حدث بالنهاية وكان السبب الجوهري الأول في خسارة الأهلي للقضية.

السبب الثاني هو تحديد الأهلي للاتحاد الدولي فيفا كجهة وحيدة للنظر في اي نزاع قد ينشب بين الطرفيين مما يعني انه بعد تحويل الفيفا ملف القضية للاتحاد المصري ان الأخير ليست جهة اختصاص وان الملف سيتم غلقه دون حصول الأهلي على اي مبالغ، في الوقت الذي اصبحت ادارة الأهلي ملزمه بدفع اتعاب رفع الدعوى وهي ٢٠ الف فرانك دون تحقيق اي استفادة.