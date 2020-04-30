شكرا لقرائتكم الجبلاية تحدد موعدين لعودة الأندية للتدريبات الجماعية استعدادا لإستئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، موعدين لعودة الأندية للتدريبات الجماعية استعدادا لإستئناف الدورى فى حالة الحصول على موافقة رسمية من مجلس الوزراء ووزارة الصحة على عودة الدورى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحددت اللجنة الموعد الأول لعودة التدريبات الجماعية، منتصف مايو الجارى مع انتهاء فترة التعليق التى أعلنها اتحاد الكرة مؤخرا ولمدة 4 أسابيع كفترة اعداد للأندية، وفى هذه الحالة سيتم استئناف الدورى منتصف يونيو المقبل، أما الموعد الثانى فيتمثل فى يوم 27 مايو وتحديدا عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وفى هذه الحالة سيعود الدورى أول يوليو المقبل.

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وعقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا لمناقشة الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي بحضور أعضاء اللجنة الخماسية ، الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتور أحمد عبد الله والدكتورة سحر عبد الحق ومحمد فضل أعضاء اللجنة و الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي و الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد.. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلي خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاستفسار عن إمكانية استئناف النشاط المحلي، كما استعرض الاجتماع تجربة عدد من الدول في هذا الشأن ، وتحديد الدور الواجب القيام به من جانب الاتحاد في هذا الشأن.

وقام الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية خلال الاجتماع بعرض تقييم مخاطر عودة النشاط من خلال نموذج دولي معمول به من قبل منظمة الصحة العالمية ، وذلك قبل البت في قرار عودة النشاط ، في حين عرض د. محمود سعد المدير الفني للاتحاد دراسة فنية متضمنة كافة الجوانب، فيما قام عضو اللجنة الخماسية محمد فضل بعرض سيناريو العودة بعد تضمينه عددا من الجوانب الطبية والإدارية واللوجستية من أماكن اللعب وفنادق الإقامة وملاعب التدريب.. وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم تلك الدراسة إلى الجهات المعنية لتكون محل استرشاد عند اتخاذ أي قرار يتعلق بعودة النشاط الكروي.