شكرا لقرائتكم مدافع تشيلسي يطالب بمنح ليفربول بطولة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الألماني أنطونيو روديغر إنه يجب منح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذا لم يكن الوضع آمنا بما يكفي لإكمال ما تبقى من الموسم الحالي، المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأمل مدافع تشيلسي الإنجليزي في إمكانية استئناف النشاط الكروي بإنجلترا، لكنه يقول إنه لن يشعر بالراحة عند القيام بذلك في الوقت الذي يفقد خلاله الناس في جميع أنحاء العالم حياتهم بسبب الفيروس اللعين.

ويحلق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل توقفه في منتصف مارس الماضي، حيث يبتعد بفارق 25 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويحتاج الفريق الأحمر لانتصارين فقط في مبارياته التسع المتبقية بالبطولة لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 1989 - 1990، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

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وصرح روديغر في مقابلة جرت عبر الفيديو نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لمحطة (زد دي إف) التليفزيونية الألمانية يوم الخميس "بصراحة، بقدر ما أشعر بالقلق فإن بالإمكان منح اللقب لليفربول في النهاية. إن لاعبي الفريق يستحقونه، لقد قدموا موسما رائعا ويتصدرون الترتيب بفارق كبير عن ملاحقيهم، أنهم سيفوزون باللقب على أي حال، لذلك أعتقد من حقهم الحصول على البطولة من الناحية الأخلاقية". ولا يؤيد روديغر، الذي يحتل فريقه تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا، استئناف الموسم قريبا.

وتأهل تشيلسي لدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، كما يلعب حاليا في دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا أيضا.

وأشار اللاعب الألماني "إذا واصلنا اللعب وكان هناك خطر، وتجاهلنا أن الناس يموتون في مكان ما من العالم ، فأنا لا أعرف ما إذا كنت سوف اشعر براحة الضمير "

واختتم روديغر حديثه قائلا "إذا سارت جميع الأمور على ما يرام، فيمكننا البدء. ولكن إذا كان هناك خطر من أن نبدأ مرة أخرى وسيصاب المزيد من الأشخاص (فلا يمكننا البدء مرة أخرى)".