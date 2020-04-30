شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يتقدم بعرض للغاني ساليسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم بعرض لضم الغاني محمد ساليسو لاعب بلد الوليد، حسبما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية على موقعها الإلكتروني الرسمي يوم الخميس.

وظهر ساليسو، 21 عاما، بشكل جيد مع بلد الوليد في موسمه الأول بالدوري الإسباني، مما دفع عدد كبير من الأندية من داخل إسبانيا وخارجها لإبداء رغبتها في الحصول على خدماته.

وأشارت صحيفة"ماركا" إلى أن إدارة أتلتيكو لا تريد ضياع فرصة التعاقد مع مدافع واعد جدا مقابل مبلغ مالي قليل نسبيا يبلغ 12 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بلد الوليد، مضيفة أنه يمكن تخفيض المقابل أيضا إذا سمح لساليسو بالبقاء مع بلد الوليد على سبيل الإعارة لموسم آخر.

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وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه إذا بقي ساليسو ضمن فريق المدرب سيرخيو غونزاليس، فإنه سيسمح له بمواصلة النضج والتطور قبل التوجه إلى ملعب (واندا ميتروبوليتانو) في صيف 2021.

كان ميغيل أنخل غوميز المدير العام في بلد الوليد صرح لـ(راديو ماركا) يوم الأربعاء بأنه تم تقديم عرض بالفعل من أحد الأندية لضم ساليسو.

وكشفت ماركا أن ساليسو يعتبر أحد الحلول الدفاعية الهامة لأتلتيكو في السنوات القادمة، مشددة على أن إدارة نادي العاصمة الإسبانية تريد إتمام الصفقة سريعا في ظل رغبة أكثر من ناد في ضم اللاعب الغاني.