شكرا لقرائتكم خبر عن سببان يعقدان موقف الأهلي في ملف شكوى عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو النادي الأهلي تحقيقا مع الإدارة القانونية بالنادي، بعد تأكد الإدارة من تقلص فرصة النادي في ملف عبد الله السعيد، عقب رفض الدعوة المرفوعة من النادي في الاتحاد الدولي فيفا، وتأكيد اتحاد الكرة المصري بأن الأهلي لن يتم الحكم لصالحه لسببين.

السبب الأول وفقاً لتأكيدات اتحاد الكرة لإدارة الأهلي هو ان عقد بيع عبد الله السعيد للأهلي السعودي تطرق انه في حالة بيع الأخير لصانع الألعاب الدولي لأي نادي مصري او فسخ العقد من طرف واحد يحصل في وقتها الأهلي على 2 مليون دولار، بينما يؤخذ على الادارة القانونية انها لم تضع أن يحصل النادي على نفس الرقم حال فسخ العقد بالتراضي بين الطرفيين وهو ما حدث بالنهاية وكان السبب الجوهري الأول في خسارة الأهلي للقضية.

Advertisements

السبب الثاني هو تحديد الأهلي للاتحاد الدولي فيفا كجهة وحيدة للنظر في أي نزاع قد ينشب بين الطرفيين مما يعني انه بعد تحويل الفيفا ملف القضية للاتحاد المصري أن الأخير ليست جهة اختصاص وأن الملف سيتم غلقه دون حصول الأهلي على اي مبالغ، في الوقت الذي اصبحت ادارة الأهلي ملزمه بدفع اتعاب رفع الدعوى وهي 20 ألف فرانك دون تحقيق أي إستفادة.