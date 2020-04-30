شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم رامز جلال ويطلب مجددا إيقاف برنامجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، هجومًا كبيرًا على الفنان رامز جلال، مُقدم برنامج "رامز مجنون رسمى"، مطالبًا بإيقاف برنامجه.

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وقال مرتضى منصور : "ما يحدث يعتبر احتجاز بعد أن يتم تقييد الضيف فى الكرسى وإهانتهم وهذه جريمة ".

وتابع رئيس الزمالك: "أنا تقدمت ببلاغ رسمى للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ثم تحدث مدير الصحة النفسية وقدم بيان رسمى طبى بتأثير برنامج رامز على الأطفال، وبعدها مباشرة قرر رئيس الرقابة على المصنفات إيقاف ظهوره".